«ПСЖ» — «Лион»: назван самый вероятный счёт матча

В воскресенье, 15 декабря, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 15-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах очень верят в хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.44, что можно представить как 69% вероятности.

Победа «Лиона» при этом оценивается коэффициентом 6.50 — всего 14% вероятности. Ничейный исход доступен за 5.50 (17%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.

Самый вероятный исход — 2:1 в пользу парижан (7.40). На победу «ПСЖ» 2:0 дают 7.60.