Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Лион»: назван самый вероятный счёт матча

«ПСЖ» — «Лион»: назван самый вероятный счёт матча
Комментарии

В воскресенье, 15 декабря, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 15-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Лион». Сафонову не до этого, а Доннарумме не надо
«ПСЖ» — «Лион». Сафонову не до этого, а Доннарумме не надо

Букмекеры в своих прогнозах очень верят в хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.44, что можно представить как 69% вероятности.

Победа «Лиона» при этом оценивается коэффициентом 6.50 — всего 14% вероятности. Ничейный исход доступен за 5.50 (17%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.

Самый вероятный исход — 2:1 в пользу парижан (7.40). На победу «ПСЖ» 2:0 дают 7.60.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «МЮ». Аморима не волнуют проблемы Гвардиолы
«Манчестер Сити» — «МЮ». Аморима не волнуют проблемы Гвардиолы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android