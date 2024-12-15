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Названы шансы «Барселоны» прервать неудачную серию в чемпионате Испании

Названы шансы «Барселоны» прервать неудачную серию в чемпионате Испании
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15 декабря в Барселоне состоится матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Леганес».

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Стартовый свисток на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» прозвучит в 23:00 мск. Главный судья — Алехандро Кинтеро Гонсалес.

В пяти предыдущих турах чемпионата Испании «Барселона» одержала лишь одну победу.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.16, что приблизительно равно 85% вероятности.

Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 19.0 — около 5%. Ничейный исход можно найти в линии за 9.50, что составляет около 10%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Леганес» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.

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