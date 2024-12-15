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«Барселона» — «Леганес»: прогноз «Чемпионата»

«Барселона» — «Леганес»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Барселона» — «Леганес».

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 3.5 гола за 2.00.

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Какие шансы у «Леганеса» в гостях избежать разгромного поражения от возвращающейся в лучший вид «Барселоны»? Честно говоря, низкие.

Подопечные Борхи Хименеса располагаются в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании. Задача понятна — борьба за выживание. У середняков и аутсайдеров ещё получается время от времени отбирать очки, но вот лидеры не испытывают никаких проблем с «Леганесом».

Гости уступили «Атлетико» (1:3), «Жироне» (3:4), «Реалу» (0:3) и «Реалу Сосьедад» (0:3). «Барселона» может забить ещё больше. У неё с огромным отрывом лучшая результативность в лиге (в среднем 2,9 гола за матч).

При таких исходных данных возьмём П1 + ТБ 3.5 мяча. Силы каталонцы вряд ли станут жалеть. Перед битвой с «Атлетико» будет много времени на отдых и подготовку. Да и с момента игры против «Баварии» времени прошло достаточно.

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