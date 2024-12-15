«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз Вредного букмекера

Автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «МЮ».

Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.35.

«Статистика «Ман Сити» – на уровне аутсайдера из зоны вылета. Поэтому я попросту обязан проверить Х2 на «Ман Юнайтед» за бодрый коэффициент 2.35. Команду Аморима не уважают букмекеры, что нам на руку.

Да «красные дьяволы» не в лучшей форме, но всё же у них лишь два поражения на том же отрезке в 10 предыдущих матчей. После увольнения тен Хага многие игроки заметно прибавили, плюс спали груз ответственности и негатив.

Аморим в последней встрече со «Спортингом» как раз разгромил Гвардиолу – 4:1 в Португалии. Рубен знает сильные и слабые стороны визави, ему не нужно время на адаптацию или на разведку на стартовом отрезке.

«Юнайтед» достаточно сыграть на контратаках и грамотно использовать свои шансы – «Сити» абсолютно каждому сопернику даёт возможности созидать. Гостям нужно исключить косяки Онана (не будет ведь второго кряду, правда?), и тогда коэффициент сильно выше «двойки» на Х2 можно считать подарком.

Даже в прошлых очных матчах у «Сити» возникали проблемы – хотя команда Гвардиолы была сильнее и считалась явным фаворитом. В итоге это вылилось в 1:2 в финале Кубка и в победу по итогам серии пенальти в Суперкубке. С тех пор «горожане» стали слабее, а «Юнайтед», наоборот, прибавил», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».