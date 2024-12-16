«Миннесота» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Вегас».

Ставка: тотал больше 6 шайб за 2.04.

Ощутимо снизилась надёжность обороны «Миннесоты». Семь пропущенных шайб от «Ойлерз» это наглядно показали: огромное количество подставлений с «пятачка», проигранные добивания, забытые на дальней штанге соперники. Это не дело! Прежде защита «дикарей» была одной из лучших в лиге. «Вегас» непременно воспользуется этим. Что-что, а результативность у него прекрасная — в среднем за игру забивает в районе 3.5 гола.

Часто радуют Павел Дорофеев и Иван Барбашёв. Забивают, отдают, помогают «рыцарям» уверенно идти среди лидеров. К слову, Барбашёв не сильно отстаёт от Капризова по количеству набранных очков в равных составах. На его счету 28 результативных действий в формате «5х5». Впечатляет!

«Голден Найтс» проводят ударный отрезок сезона и редко проигрывают. При этом «Вегас» обыграл немало сильных соперников. Единственное — в Миннесоту он отправляется через день после сложной игры с «Эдмонтоном». Хватит ли сил? Впрочем, «Миннесота» накануне тоже билась с «Филадельфией». Особого преимущества в свежести ни у кого не будет.

Напрашивается ставка на ТБ 6 шайб. «Миннесоту» штормит, но в целом на её нападение можно рассчитывать. В среднем за игру «дикари» забивают больше трёх голов. Ждём, что Барбашёв и Капризов подарят болельщикам массу положительных эмоций от просмотра хоккея. От них можно и нужно ожидать результативных действий.