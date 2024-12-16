Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Миннесота» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ

«Миннесота» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Вегас».

Ставка: тотал больше 6 шайб за 2.04.

Материалы по теме
Нокаут в первом раунде и ничья! Самые дикие ставки на бой Усик — Фьюри
Нокаут в первом раунде и ничья! Самые дикие ставки на бой Усик — Фьюри

Ощутимо снизилась надёжность обороны «Миннесоты». Семь пропущенных шайб от «Ойлерз» это наглядно показали: огромное количество подставлений с «пятачка», проигранные добивания, забытые на дальней штанге соперники. Это не дело! Прежде защита «дикарей» была одной из лучших в лиге. «Вегас» непременно воспользуется этим. Что-что, а результативность у него прекрасная — в среднем за игру забивает в районе 3.5 гола.

Часто радуют Павел Дорофеев и Иван Барбашёв. Забивают, отдают, помогают «рыцарям» уверенно идти среди лидеров. К слову, Барбашёв не сильно отстаёт от Капризова по количеству набранных очков в равных составах. На его счету 28 результативных действий в формате «5х5». Впечатляет!

«Голден Найтс» проводят ударный отрезок сезона и редко проигрывают. При этом «Вегас» обыграл немало сильных соперников. Единственное — в Миннесоту он отправляется через день после сложной игры с «Эдмонтоном». Хватит ли сил? Впрочем, «Миннесота» накануне тоже билась с «Филадельфией». Особого преимущества в свежести ни у кого не будет.

Напрашивается ставка на ТБ 6 шайб. «Миннесоту» штормит, но в целом на её нападение можно рассчитывать. В среднем за игру «дикари» забивают больше трёх голов. Ждём, что Барбашёв и Капризов подарят болельщикам массу положительных эмоций от просмотра хоккея. От них можно и нужно ожидать результативных действий.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android