«Борнмут» — «Вест Хэм»: эксперты назвали фаворита матча АПЛ

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16 декабря состоится встреча, которая закроет программу 16-го тура АПЛ. На стадионе «Виталити» сыграют «Борнмут» и «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Крис Кавана.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Борнмута» предлагается с коэффициентом 1.75, что примерно равно 55% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.60 — приблизительно 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 24%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Борнмут» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.