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«Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз «Чемпионата»

«Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Вест Хэм».

Ставка: «Борнмут» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.95.

«Борнмут» проводит, пожалуй, лучший сезон за всю историю АПЛ. Проиграл только два из восьми предыдущих матчей и сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). «Вишни» перестали признавать авторитеты. Они победили «Арсенал» (2:0), «Манчестер Сити» (2:1) и «Тоттенхэм» (1:0). До зоны Лиги чемпионов рукой подать!

А вот Хулен Лопетеги никак не может привить «молотобойцам» свои идеи. Они расположились на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Вряд ли лондонцы будут бороться за выживание, но и про еврокубки можно забыть. Тем более что надолго выбыл лидер — Майкл Антонио. Слухи об отставке тренера звучат всё громче.

«Вест Хэм» очень нестабилен. Выражается это в том, что набирает очки преимущественно за счёт везения, а также во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы. С клубами посильнее возникают большие проблемы. «Молотобойцы» разгромно уступили «Челси» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Ноттингем Форест» (0:3) и «Арсеналу» (1:5). В среднем «Вест Хэм» пропускает в АПЛ чуть меньше двух мячей за игру. Предлагаем проверить П1 + ТБ 1.5 мяча. Дома «вишни» особо опасны.

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