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«Лацио» — «Интер»: определён фаворит центрального матча тура Серии А

«Лацио» — «Интер»: определён фаворит центрального матча тура Серии А
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В понедельник, 16 декабря, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч «Лацио» — «Интер», который закроет программу 16-го тура итальянской Серии А. На этот раз самое вкусное решили оставить на десерт. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности.

Шансы увидеть победу «Лацио» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход и оцениваются коэффициентом 3.60 — около 27% вероятности.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что центральный матч 16-го тура чемпионата Италии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

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