«Лацио» — «Интер»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Лацио» — «Интер».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

«Лацио» что-то понесло. И это хорошо! Сначала римский клуб выбил «Наполи» из Кубка Италии, выиграв на своём поле в 1/8 финала со счётом 3:1. Затем отобрал очки у того же «Наполи» в чемпионате Италии, победив уже на выезде со счётом 1:0. На неделе же он гостил у нидерландского «Аякса» в Лиге Европы и снова выиграл — со счётом 3:1. Топ-5 в Серии А и первое место в Лиге Европы — красноречивый итог.

Отличительными чертами «нерадзурри» в играх с крепкими атакующими командами являются грамотная оборона и нежелание брать инициативу. Обычно матчи «Лацио» и «Интера» получаются довольно результативными. В пяти из восьми последних забивали обе стороны, а тотал превышал два мяча на двоих. На этот раз я бы не стал ожидать много ошибок от команд. Дело ещё в турнирной борьбе и в повышенных ставках. Соперники идут рядом в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков. При этом у миланцев есть игра в запасе.

Понятно, что до конца сезона ещё далеко, многое поменяется. И всё же плотность в верхней части таблицы высокая, поражение отбросит любого от лидера. Вполне возможно, что тренеры захотят сыграть аккуратно в обороне, и по той причине, что соперник опасен, он может наказать. Короче, проверяем тотал меньше 2.5 мяча.