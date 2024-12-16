«Галатасарай» — «Трабзонспор»: букмекеры определили фаворита матча чемпионата Турции

16 декабря состоится матч 16-го тура Суперлиги, в котором действующий чемпион «Галатасарай» примет «Трабзонспор». Стартовый свисток прозвучит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 71% вероятности.

Победа «Трабзонспора» оценивается коэффициентом 7.20 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «Трабзонспор» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.