Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Галатасарай» — «Трабзонспор»: букмекеры определили фаворита матча чемпионата Турции

«Галатасарай» — «Трабзонспор»: букмекеры определили фаворита матча чемпионата Турции
Аудио-версия:
Комментарии

16 декабря состоится матч 16-го тура Суперлиги, в котором действующий чемпион «Галатасарай» примет «Трабзонспор». Стартовый свисток прозвучит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле в 21:00 мск.

Материалы по теме
Нокаут в первом раунде и ничья! Самые дикие ставки на бой Усик — Фьюри
Нокаут в первом раунде и ничья! Самые дикие ставки на бой Усик — Фьюри

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 71% вероятности.

Победа «Трабзонспора» оценивается коэффициентом 7.20 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «Трабзонспор» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Материалы по теме
«Галатасарай» — «Трабзонспор». Назло Жозе Моуринью
«Галатасарай» — «Трабзонспор». Назло Жозе Моуринью
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android