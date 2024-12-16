«Галатасарай» — «Трабзонспор»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Галатасарай» — «Трабзонспор».

Ставка: победа «Галатасарая» + тотал больше 3.5 гола за 2.32.

Подопечные Окана Бурука идут без поражений в Лиге Европы и национальном первенстве. 15 побед и пять ничьих. Чистое первое место в турнирной таблице с запасом, хорошие перспективы. «Трабзонспор» видится вполне удобным соперником. Сезон складывается для бордово-синих неудачно. Они уже вылетели из еврокубков и спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.

В последних шести матчах в Суперлиге «Трабзонспор» победил только замыкающий турнирную таблицу «Адана Демирспор» (5:0), а также сыграл вничью с «Касымпашой» (2:2). В обоих случаях набрал очки дома. Основная причина плохих результатов — травмы. В лазарете практически вся оборона «Трабзонспора».

Предлагаем проверить П1 + 3.5 мяча. Забивает «Галатасарай» чаще всех в Суперлиге — 38 голов в 14 встречах, то есть в среднем примерно 2,7 гола за игру. «Трабзонспор» может ответить, забить гол или даже два, но сдержать давление лидера в текущем составе — утопия.