«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Виктора Гусева на матч АПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.49.

«Сегодня прогноз на матч 16-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».

Манкунианское дерби, первое для нового тренера «МЮ» Аморима. Победа в этой игре должна стать отправной точкой для одной или другой команды, которая начнет путь к этой утерянной позиции. Принципиальная встреча. Импульс победитель обязательно должен получить.

Ситуация, конечно, ужасная. Начнём с «Сити», который последний матч в Лиге чемпионов проиграл «Ювентусу» 0:2. Он там всего занимает 22-е место. Можно сказать, «Сити» даже имел преимущество, но поражение есть поражение. В 10 последних матчах всего одна победа, две ничьих и семь проигрышей. Когда такое было у «Ман Сити»? Когда такое было у Гвардиолы?

Обратимся к чемпионату. Там у «Сити» четвёртое место, 27 очков в 15 матчах. Разница 27:21. Тоже удивительная разница для «Ман Сити». В 15-м туре играли в гостях с «Кристал Пэлас», отыгрывались постоянно, в итоге 2:2. Правда, до этого выиграли у «Ноттингем Форест» 3:0. Какие-то проблески есть даже у этого «Манчестер Сити».

Что касается «Манчестер Юнайтед», команда в Лиге чемпионов не участвует. Их турнир – это Лига Европы. В последнее время там «МЮ» лучше выглядит, чем «Сити» в Лиге чемпионов. На неделе у чешской «Виктории» «Манчестер Юнайтед» выиграл 2:1. Очень непростой матч. Опять все проблемы команды проявились.

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В чемпионате последний матч проиграли на своем поле «Ноттингем Форест» 2:3. До этого 0:2 от «Арсенала». Это всё при новом тренере Амориме. В 15 матчах чемпионата только пять побед, четыре ничьих и шесть поражений. 19 очков. Разница забитых и пропущенных устрашающая: 19:18.

Для хозяев победа будет стимулом. Тем более что, может, добиться её будет легче, чем обычно, в дерби Манчестера. Соперник не тот, каким бывал раньше. «Манчестер Юнайтед» победа тоже придаст сил, если команда удачно сыграет.

В марте команды встречались. «Сити» на своём поле победил 3:1. Там сначала Рашфорд забил, но потом дубль Фодена, гол Холанда.

До этого на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» проиграл. Холанд забил два мяча, сделал голевую передачу, гол Фодена. Эти герои наверняка постараются себя проявить и в матче, о котором мы говорим.

Что тут говорить, Холанд забивает почти в каждом матче. Его визави в атаке Хейлан, чем-то похожий, вышел на замену с «Викторией» и забил два мяча. Будет интересно посмотреть на их дуэль. Тем более что есть проблемы у обеих команд в обороне и вратари не всегда выручают. А некоторые, как Онана, совершают странные вещи.

Меня всё настраивает на то, что голы будут. Сделаю такой прогноз: в матче «Ман Сити» – «Манчестер Юнайтед» обе команды забьют с коэффициентом 1.49.

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