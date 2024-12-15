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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТМ 3 за 2.14.

«Манчестерское дерби. Его еще называют манкунианским. И когда такое было, чтобы эти топовые команды играли между собой, занимая в турнирной таблице совершенно неприемлемые для своего статуса места? Тут сыграют четвёртое против 13-го места.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И мне непонятно, почему букмекеры здесь отдают предпочтение хозяевам и предполагают, что голов будет забито много. Моё мнение — наоборот, игра будет малособытийная, как мне кажется, осторожная. И я бы рассмотрел здесь два варианта — тотал голов в матче меньше трёх. Ну или можно чуть-чуть подстраховаться и взять тотал меньше 3.5.

«Манчестер Юнайтед» после смены главного тренера пока не нашёл той игры, которую от него ждут. Наверное, приход Аморима на данный момент не впечатляет. Я имею в виду, конечно, по результатам. Но, повторюсь, сразу ждать каких-то 100%-ных результатов от прихода нового главного тренера нет никакого смысла, он не волшебник.

Ну а у «Манчестер Сити» кризис продолжается. Уже был проигран матч «Ливерпулю», был проигран матч «Ювентусу». И, скажем так, пока не видно света в конце тоннеля. Поэтому, повторюсь, рассмотрел бы два варианта — тотал меньше 3 или тотал меньше 3.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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