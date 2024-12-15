«Ман Сити» — «МЮ»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Англии 15 декабря

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 16-го тура АПЛ пройдёт на стадионе «Этихад».

«После успешного старта сезона «горожане» оказались в сложной ситуации: только одна победа в последних 10 матчах во всех турнирах. Один из ключевых игроков, Родри, находится вне игры из-за травмы, что ослабляет их полузащиту и организацию атак​. Однако есть и позитивный момент, после повреждения вернулся на поле Де Брёйне.

«Манчестер Юнайтед», несмотря на низкую позицию в таблице (13-е место), показывает более стабильную игру в последних матчах. Победа над «Эвертоном» (4:0) и успешные выступления в еврокубках свидетельствуют о возросшей эффективности атаки. Однако защита продолжает допускать ошибки, что подтверждают поражения от «Арсенала» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3).

Фаворитом матча считается «Манчестер Сити», но их преимущество не так очевидно из-за текущих проблем. Велика вероятность результативного матча. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».