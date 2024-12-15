«Манчестер Сити» — «МЮ»: ставка Александра Мостового на игру 16-го тура АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» со счётом 2:1 за 7.60.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» проведут матч в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Тут, конечно, нельзя игнорировать форму и проблемы «горожан». Кажется, у «красных дьяволов» появился шанс набрать очки в дерби.

Да, за последние годы в важных матчах между двумя географическими соседями интриги почти никогда не было. «Ман Сити» уже долгое время сильно превосходит в уровне «Юнайтед». Исключением можно назвать финал Кубка Англии в прошлом сезоне, когда «красные дьяволы» одолели соперника со счётом 2:1. Хотя тогда многие отмечали, что подопечные Гвардиолы явно находились не в лучшем состоянии после празднования очередного чемпионства в АПЛ.

Также друг с другом они встречались на самом старте сезона – в матче за Суперкубок Англии. Выиграл тогда уже «Сити», но сделал это только в серии 11-метровых. Так, в целом по игре «Юнайтед» отрезками выглядел неплохо, даже иногда больше заслуживал победу. Казалось, что «МЮ» наконец смог догнать по уровню соседа. Но далее сезон всё расставил по своим местам. С тен Хагом «красные дьяволы» не продолжали деградировать, конечно, но и особых успехов не добивались. Через несколько месяцев сплошных неудач руководство клуба не выдержало и уволило нидерландца. На его место пришёл молодой и перспективный Рубен Аморим, под руководством которого команда не начала только выигрывать, но, по крайне мере, стал виднеться хоть какой-то прогресс, какая-то игровая мысль.

Ну а у «Сити» поначалу всё шло «скучно», в хорошем плане, конечно. Клуб почти только выигрывал, как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов, ничего не предвещало беды. Но спустя несколько месяцев начались проблемы у «горожан». Собственно, ближе к ноябрю у них почти всегда начинаются трудности. Потом «Сити» возвращается в форму и после зимы начинает снова всех обыгрывать. Но, кажется, в этот раз всё серьёзно.

Всего одна победа в 10 матчах у «горожан», семь поражений и две ничьих. Такой серии давно не было у «Ман Сити», у Гвардиолы так и вовсе никогда не было. Явные психологические проблемы у состава, не могут они начать стабильно выигрывать. Пеп часто тоже пытается перепридумать схему, решить эту проблему. Влияет и отсутствие некоторых основных игроков, которые влияли на игру команды, как, например, Родри.

И вот мы подходим к дерби. Сложно сказать, как они точно сыграют. «Ман Юнайтед» явно находится в процессе перестройки, пока Аморим ещё меняет схему игры команды. «Сити» тоже очень нестабилен, слишком часто он терпит неудачи. Но всё-таки я тут поверю в «горожан». Не может их «проклятье» длиться вечно. А тут соперник-раздражитель. Тот же Холанд, например, давно не забивал. Он явно тоже будет активен в этом матче», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».