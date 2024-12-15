«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на встречу чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.70.

«15 декабря в 16-м туре АПЛ на поле стадиона «Этихад» состоится встреча двух поверженных манкунианских гигантов, которая, несомненно, станет главным событием этого игрового дня — «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед».

Действующий чемпион Англии замыкает первый квартет турнирной таблицы с 27 очками: 15 игр, восемь побед, три ничьих, четыре поражения, 27 мячей забито (четвёртый показатель), 21 пропущен (шестой показатель) — к слову, меньше пропустил идущий рядом с зоной вылета «Кристал Пэлас» (20). Год назад «Сити» также шёл на четвёртом месте, имея на три очка больше, больше и на одну победу, но меньше на одно поражение и имея намного лучше голевой показатель — 36 мячей было забито (больше всех) и пропущено на 10 меньше, чем сегодня.

«Юнайтед» в нынешнем сезоне после 15 туров с 19 очками на 13-м месте: пять побед, четыре ничьих, шесть поражений, мячи 19–18. Больше, чем «красные дьяволы», забили три команды, находящиеся ниже их в турнирной таблице: «Вест-Хэм» на 14-м — 20, «Лестер» на 16-м — 21, «Вулверхэмптон» на предпоследнем, 19-м — 23. Зато пропустил «МЮ» на три мяча меньше, нежели «Сити» — 19.

В прошлом сезоне после 15 игр «Юнайтед» занимал шестое место с 27 очками (на восемь больше, чем сегодня), мячи 18–18.

Обе команды переживают не лучшие времена. «Манчестер Сити» попал в глубокую кризисную яму: последние 10 матчей «горожан» (во всех турнирах) вместили в себя семь поражений (!), в том числе пять подряд (!), в том числе четыре подряд в АПЛ, две ничьих и всего одну победу — небывалая, самая чёрная полоса в тренерской карьере Пепа Гвардиолы; события, которые вполне могли бы привести к увольнению большинства тренеров, кроме великого каталонца.

Однако разгромленный 3:0 «Ноттингем» — единственная команда, против которой «Сити» не пропустил ни одного гола за свою жалкую серию. В каждом из остальных девяти матчей подопечные Гвардиолы пропускали не менее двух мячей, включая четыре от лиссабонского «Спортинга», вдохновлённого Рубеном Аморимом — в последнем матче португальца у руля «Спортинга» перед отъездом на «Олд Траффорд».

Чёрная серия отразилась и на скандинавском чудо-бомбардире «Сити» норвежце Эрлинге Холанде, который в последних 10 матчах забил четыре гола. В то же время другой скандинавский суперфорвард датчанин Расмус Хойлунд в последних пяти играх при новом тренере забил пять голов (ни одного с пенальти) за «Юнайтед».

С другой стороны, «красные дьяволы» не смогли выиграть ни один из последних пяти матчей Премьер-лиги на выезде — у них всего одна гостевая победа над «Саутгемптоном» 3:0 в этом сезоне. Общий «гостевой» итог «МЮ» на данный момент — семь матчей, одна победа, три ничьих (две — 0:0), три поражения.

Кроме того, «Манчестер-Сити» побеждал своих «красных» соседей в каждой из последних трёх встреч на «Этихаде» с общим счётом 13:5 (3:1, 6:3, 4:1). Если «Сити» обыграет в воскресенье «Юнайтед», то Аморим потерпит третье поражение подряд в высшем дивизионе впервые за свою тренерскую карьеру.

Однако у Гвардиолы огромные проблемы с составом, прежде всего в обороне: Льюис дисквалифицирован, Аке, Стоунз, Бобб, Аканджи травмированы.

Ставим на победу «Ман Сити» при том, что обе команды забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».