«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Эльвина Керимова на матч 16-го тура АПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.63.

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в очередном туре АПЛ. «Горожане» сейчас проблемные. Они в Лиге чемпионов на неделе проиграли «Ювентусу». Вообще, при Гвардиоле в такой ситуации клуб ещё не оказывался. Да, технически серия прервалась безвыигрышная матчем против «Ноттингем Форест». Но в целом, конечно, всё очень плохо у команды и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

Дела всё хуже у «Сити». В обороне он остаётся очень уязвимым. В атаке моменты команда создаёт, но защита очень хрупкая. И травмы дают о себе знать, это, в общем, уже системной становится проблема. Отсутствие Родри, невозможно его заменить никем. И команда становится старше, и прессинга уже такого нет, и доминирования нет, и контроля соперника. Так что да, «Сити» в сложной ситуации.

«Юнайтед» перестраивается. Ему тоже тяжело — пришел Аморим с новыми идеями. Очевидно, что этот период перезагрузки будет длиться долго. Сейчас ждать на дистанции стабильных результатов сложно. Разве что какие-то вспышки могут быть эпизодические. Но требовать от «МЮ» сейчас стабильной игры и стабильных результатов не приходится. Команда, очевидно, будет обновляться и принимать новые идеи. Эффективно их использовать сложно сразу.

Это две проблемные команды, они очень уязвимы в защите, при этом имеют хороший атакующий потенциал. Я всё-таки думаю, что дома «Сити» в дерби с проблемами, но победит. Коэффициент 1.63. Я бы взял победу «горожан», честно говоря. Мне кажется, «Сити» при всех своих проблемах сейчас всё равно сильнее «МЮ». Проблемы команд разные, стадии, циклы развития разные. Рано или поздно, я думаю, «Ман Сити» должен выйти из этого кризиса. И этот матч — хорошая возможность», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».