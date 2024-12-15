«Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 4.40.

«Дерби Манчестера состоится в 16-м туре чемпионата – «Сити» будет принимать на своём поле «Юнайтед». Кажется, что лучшее время для того, чтобы «красные дьяволы» нанесли поражение «заклятому сопернику», тяжело придумать. Сейчас в успех «горожан» действительно сложно поверить.

Обе команды находятся в сложной ситуации, они точно не в оптимальной форме выступают. Наверное, всё-таки проблем больше сейчас у «Ман Сити». Клуб очевидно находится в кризисе, почти не выигрывает. В 10 матчах команда Гвардиолы всего один раз обыграла «Ноттингем Форест» (3:0). В остальных встречах были неудачи. И причём только дважды за девять игр делил очки «Сити» с соперниками. Остальные – поражения.

У «Ман Юнайтед» в этом плане дела идут лучше. Перспектив у него как минимум больше. Потому что команда находится не в кризисе, а в перестройке. Уже давно уволен тен Хаг, как раз с ним «МЮ» мог бы тоже сейчас в кризисе находиться. А так, Рубен Аморим видоизменяет команду, пробует разные составы, схемы. Да, пока что 100% положительного результата нет, время от времени продолжает клуб терять очки. Но видны изменения, которые в будущем могут сформировать новый чемпионский «Юнайтед».

Если говорить о последних матчах, то провели их соперники по-разному. «МЮ» проиграл в двух турах АПЛ. Сперва он провёл достаточно конкурентный матч с «Арсеналом», которому уступил, пропустив дважды с угловых (0:2). Затем был равный матч с «Ноттингем Форест», где «Юнайтед» проваливал начало обоих таймов, после чего возвращался в игру. Но забил он всё равно недостаточно – 2:3. Тяжело было даже с «Викторией» Пльзень на неделе в Лиге Европы. Но там команда Аморима смогла вернуться в игру во втором тайме, дважды забила и выиграла 2:1.

Ну а «Манчестер Сити», обыграв «Ноттингем Форест», не смог продолжить успешную серию. Сперва он поделил очки с «Кристал Пэлас» в АПЛ – 2:2. Очередную новую схему пробовал Гвардиола, но и она не помогла, в обороне слабо выступил клуб. Затем на неделе ещё и в ЛЧ проиграла команда – 0:2 от «Ювентуса». Посредственный матч в исполнении «горожан», старались они контролировать игру, но «Юве» смог несколько шансов своих реализовать.

В таблице АПЛ «Ман Сити» идет всё ещё сильно выше «Юнайтед» — четвёртое место. Конечно, в первые месяцы команда Гвардиолы выступала намного лучше, почти только выигрывала. Сейчас же её отставание от лидирующего «Ливерпуля» уже составляет восемь очков. Пока тяжело представить, как «Сити» сможет вернуться в чемпионскую гонку. Впрочем, ещё даже половина сезона не прошла.

«МЮ» же идёт ниже середины таблицы. Он занимает 13-е место с 19 очками. Да, положение команд в этой части таблицы плотное, выиграв несколько раз, клуб может подняться сразу почти в еврокубковую зону. Но так уже происходило у «Юнайтед» — он поднимался в таблице, но потом снова падал к середине, проигрывая.

В общем, «Юнайтед» понимает, что для него сейчас сложно придумать лучше ситуацию, когда нужно обыгрывать «заклятого соперника». «Ман Сити» явно не в состоянии доминировать в дерби. Но всё же поставлю на ничью. «Горожане» тоже будут биться. Так что они поделят очки, я думаю. Ставлю на такой вариант с коэффициентом 4.40», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».