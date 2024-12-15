«Россия 25» — Казахстан: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч Кубка Первого канала Россия – Казахстан.

Ставка: победа «России 25» с форой (-3.5) за 1.67.

«Исход матча очевиден – уверенная и результативная (минимум шесть-семь шайб в матче) победа сборной России. После того как в субботу хозяева Кубка Первого канала оказались на волоске от сенсационного поражения, но всё-таки вытащили игру в овертайме, неизбежны и моральный всплеск, и отсутствие какого-либо недонастроя. Команда Ротенберга сыграет в полную силу, и особых шансов хотя бы на достойное поражение у Казахстана нет.

Ведь, кроме серьёзнейшей разницы в мастерстве, надо учитывать ещё и фактор расписания. После тяжёлой игры в субботу вечером казахстанцам предстоит выходить на лёд уже в 14 часов воскресенья. Они просто не успеют восстановить силы, а в несвежих кондициях навязать борьбу России будет невозможно», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».