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«Россия 25» — Казахстан: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала

«Россия 25» — Казахстан: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч Кубка Первого канала Россия – Казахстан.

Ставка: победа «России 25» с форой (-3.5) за 1.67.

«Исход матча очевиден – уверенная и результативная (минимум шесть-семь шайб в матче) победа сборной России. После того как в субботу хозяева Кубка Первого канала оказались на волоске от сенсационного поражения, но всё-таки вытащили игру в овертайме, неизбежны и моральный всплеск, и отсутствие какого-либо недонастроя. Команда Ротенберга сыграет в полную силу, и особых шансов хотя бы на достойное поражение у Казахстана нет.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Казахстан
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ведь, кроме серьёзнейшей разницы в мастерстве, надо учитывать ещё и фактор расписания. После тяжёлой игры в субботу вечером казахстанцам предстоит выходить на лёд уже в 14 часов воскресенья. Они просто не успеют восстановить силы, а в несвежих кондициях навязать борьбу России будет невозможно», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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