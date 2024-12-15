«Атлетико» — «Хетафе»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Хетафе».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.20.

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне продолжает показывать стабильную игру. «Матрасники» находятся в верхней части таблицы, отставая от лидера на три очка, но имея игру в запасе.

«Хетафе», напротив, переживает сложный сезон. Команда борется за выживание в Ла Лиге, демонстрируя нестабильные результаты и слабую игру в атаке.

«Атлетико» выступает явным фаворитом этой встречи. Команда имеет более сбалансированный состав, а также преимущество домашнего поля. «Хетафе» постарается сделать акцент на обороне, но вряд ли сможет сдержать натиск соперника.

Этот матч будет хорошей возможностью для «Атлетико» закрепить свои позиции в чемпионате и продолжить борьбу за трофей. Поставим на их победу с форой (-1,5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».