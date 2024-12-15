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«Барселона» — «Леганес»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Барселона» — «Леганес»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Леганес».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 1.99.

«Матч между «Барселоной» и «Леганесом» пройдет в рамках 17-го тура Ла Лиги

Несмотря на лидерство, в последних играх команда Флика демонстрирует нестабильность, сыграв вничью с «Бетисом» (2:2) и потерпев поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2), но разгромив «Мальорку» со счетом 5:1.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Леганес», напротив, борется за выживание. Команда недавно проиграла «Реал Сосьедаду» (0:3) и имеет одну из худших атак в лиге.

Исторически «Барселона» уверенно побеждала в большинстве встреч с «Леганесом». У сине-гранатовых 8 побед в 9 матчах.

«Леганес», вероятно, сыграет от обороны, пытаясь поймать соперника на контратаке. Однако недостаточная глубина состава и слабая защита делают их шансы на успех минимальными.

Ожидаем уверенной победы «Барселоны» с крупным счетом. Поставим на исход Ф1 (-2,5)», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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