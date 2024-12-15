«Барселона» — «Леганес»: ставка Александра Мостового на игру Примеры 15 декабря

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Барселона» — «Леганес».

Ставка: победа «Барселоны» со счётом 3:0 за 6.20.

«Барселона» и «Леганес» сойдутся в 17-м туре чемпионата Испании. Для меня исход тут предрешён. Жду разгромной и уверенной победы каталонцев.

Сейчас в турнирной таблице соперники идут в противоположных частях. «Барса» всё ещё лидирует в чемпионате. «Леганес» же стоит на границе с зоной вылета, 17-я строчка с 15 очками. Отрыв от нижестоящих соперников у него минимален – два очка. И, если учитывать последние выступления подопечных Хименеса, не складывается ощущения, что они обязательно преуспеют в борьбе за выживание.

В последнее время «Леганес» чередовал разные результаты, чаще всё-таки проигрывая. Так, уступил он «Жироне» (3:4), «Реалу» Мадрид (0:3) и «Реалу Сосьедад» (0:3). Также очки поделил клуб с «Алавесом», идущим на соседней строчке (1:1), а переиграть ему удалось «Севилью», тоже находящуюся недалеко (1:0). В целом всё стабильно – сильным соперникам «Леганес» почти всегда проигрывает, а с равными – очки набирает.

У «Барселоны» ситуация в последних турах Ла Лиги почти такая же, как и у её соперника по этому туру. Так, команда Флика имеет всего одну победу в пяти встречах – 5:1 с «Мальоркой». В остальных играх она теряла очки – дважды сыграла вничью с «Сельтой» (2:2) и с «Бетисом» (2:2), а также дважды проиграла – «Реалу Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмасу» (1:2). На дистанции стали более чёткими проблемы «Барсы», её зависимость от Ямаля, от формы Левандовского, нестабильность состава. Но повезло сине-гранатовым, что и «Реал» пару раз очки потерял. Так что небольшой разрыв между ними сохранился, каталонцы всё ещё лидируют.

На неделе «Барселона» ещё играла в Лиге чемпионов. У неё была захватывающая встреча с «Боруссией» Дортмунд. Каталонцы вырвали победу со счётом 3:2. Конечно, сейчас они явно будут не в лучшей форме. Но даже в таком состоянии, я думаю, команда Флика способна одолеть нынешний «Леганес», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».