«Милан» — «Дженоа»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Дженоа».

Ставка: победа «Милана» и ТБ 1.5 за 1.69.

«В 16-м туре чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Дженоа». Миланцы потерпели только одно поражение в последних девяти матчах и во всех турнирах. Проиграли они «Аталанте», которая сейчас лидирует в Серии А. Пожалуй, по качеству игры в футбол сейчас «Милан», может быть, даже лучшая команда чемпионата. В Лиге чемпионов в середине недели клуб с трудом, но обыграл «Црвену Звезду» благодаря позднему голу Абрахама, который вышел ещё по ходу первого тайма вместо Мораты. «Милан» нанёс в два раза больше ударов, естественно, имел преимущество, но только в концовке забил победный мяч, очень важный.

И в общем в рамках этого отрезка из девяти последних матчей «Милан», как я уже сказал, один раз только проиграл – «Аталанте». Шесть побед команда Фонсеки одержала во всех турнирах. То есть «Милан» регулярно стал выигрывать, несмотря на всех критиков, на критику Фонсеки, его работы. В общем, на этом отрезке сезона мы видим, как определённую стабильность демонстрирует клуб. В больших матчах неплохо «Милан» смотрится. Была в сезоне у него победа над «Интером» в дерби, обыграл он и «Реал» в ЛЧ, нулевая ничья с «Ювентусом». «Аталанте», правда, вот проиграли миланцы.

Сейчас дома «Милан», естественно, фаворит, особенно с проблемным «Дженоа», который поменял тренера по ходу сезона. Сейчас пришел Виейра. И в последних пяти матчах клуб ни разу не проиграл, неплохой результат. Понятно, что там побед немного, но хотя бы проигрывать команда перестала. Но сейчас «грифонам», я думаю, в Милане, конечно, тяжело будет очень.

Мне кажется, что здесь надо просто не искать сложных путей и брать комбинированную ставку — победа «Милана» и общий тотал голов матча больше 1.5 с коэффициентом 1.69. Мне кажется, победу хозяева одержат, но не думаю, что крупная она будет, в один-два мяча «Милан» должен выиграть дома с таким соперником. Мы видим, что клуб в последнее время свои очки набирает в тех матчах, в которых должен выигрывать», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».