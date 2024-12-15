«Челси» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.83.

«Челси» на своем поле примет «Брентфорд» в 16-м туре английского чемпионата. Я тут не сомневаюсь в успехе «синих», их уровень намного выше. Да и положение в таблице не позволяет уже команде Марески терять очки в подобных встречах.

Кто бы ещё год назад мог подумать, что «Челси» может стоять так высоко в таблице Премьер-лиги? Пока что просто отличный сезон проводит клуб, Мареска отлично вписался в него, позволил «синим» прогрессировать и добиваться результатов. Очень часто выигрывает коллектив, из-за чего стоит не просто высоко в турнире, он идёт сейчас вторым. Причём «Арсенал» в прошлом туре потерял очки, так что «Челси» теперь единолично занимает эту позицию. «Ливерпуль» тоже потерпел неудачу, так что разрыв сократился до четырёх очков. Уже не за горами и «боксинг дэй», там ситуация может измениться так, что «Челси» и вовсе лидерами станут. Кто знает.

«Брентфорд», конечно, такими же результатами похвастаться не может. Его уровень всё-таки не настолько высокий. Но, думаю, «пчёлы» всё равно довольны положением дел. С 23 баллами они идут на девятом месте. Сразу четыре соперника опережают их на минимальное количество очков – одно и два. Так что при определённых обстоятельствах может «Брентфорд» даже в еврокубковую зону скоро подняться.

Чередует клуб разные результаты. Но чаще он всё-таки выигрывает – 3:2 с «Борнмутом», 4:1 с «Лестером» и 4:2 с «Ньюкаслом». Между этими успехами были и потери очков – 0:0 с «Эвертоном» и 1:3 от «Астон Виллы». «Челси» же сейчас идёт на серии из четырёх побед. За это время обыграл он «Лестер» (2:1), «Астон Виллу» (3:0), «Саутгемптон» (5:1) и «Тоттенхэм» (4:3). На неделе «синие» ещё провели выездной матч в Казахстане в рамках Лиги конференций. Но там у команды Марески на поле вышел второй состав, который всё равно переиграл «Астану» (3:1).

Я уверен, что серия побед «Челси» продлится и сейчас. «Брентфорду» пока не хватает уровня, чтобы оказать сопротивление «синим». Подопечные Марески сейчас борются за очень высокие позиции. Так что тут они наберут три очка. Ставлю на их победу с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.83», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».