«Ман Сити» — «МЮ»: фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ к главному матчу АПЛ

15 декабря «Манчестер Сити» на «Этихаде» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток центрального матча 16-го тура АПЛ прозвучит в 19:30 мск. Пока соперники определяют сильнейший клуб Манчестера, ты можешь забрать фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ:

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Дерби Манчестера — всегда принципиальное противостояние. Однако на данный момент обе команды не впечатляют ни игрой, ни результатами. «Манчестер Сити» находится в кризисе. В шести последних поединках чемпионата Англии горожане потерпели четыре поражения. Разгромная победа над «Ноттингем Форест» немного сгладила ситуацию, но далее последовала ничья с «Кристал Пэлас».

Пеп Гвардиола старается мотивировать футболистов, но команда испытывает сложности из-за травмы обладателя «Золотого мяча» Родри. По сообщениям СМИ, испанский главный тренер намерен встряхнуть состав и выставить на трансфер сразу четырёх игроков. Среди них фигурируют нападающий Джек Грилиш, полузащитники Матеус Нунес и Джеймс Макэйти, а также правый защитник Кайл Уокер.

«Манчестер Юнайтед» выдал неплохой отрезок после увольнения Эрика тен Хага. Тем не менее новому главному тренеру Рубену Амориму тоже приходится сложно. Португалец отметил, что «Юнайтед» — великий клуб, но сейчас не великая команда. К тому же перестановки в клубе продолжились. Руководство приняло решение расстаться со спортивным директором Дэном Эшуортом всего через пять месяцев работы.

«Сити» расположился на четвёртом месте турнирной таблицы АПЛ, набрав 27 очков. «Юнайтед» отстаёт от соперника на восемь баллов и занимает 13-ю позицию. В последний раз команды встречались в августе. В поединке на Суперкубок Англии в серии пенальти сильнее оказались «горожане».

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