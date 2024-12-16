«Лацио» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 8.00.

«Интереснейшее противостояние пройдёт 16 декабря — «Лацио» против «Интера». В этом сезоне чемпионат Италии очень конкурентный. Лидер в таблице недавно поменялся. Впрочем, и эти две команды скоро могут рассчитывать на повышение до первого места.

В таблице сейчас ситуация действительно плотная. Лидирующая «Аталанта» большого отрыва от преследователей не имеет — два очка от «Наполи» и три от сразу трёх команд, в числе которых есть и «Лацио» с «Интером». Миланцы по дополнительным параметрам идут выше — на третьей позиции. Римляне же занимают пятое место.

Команды схожим образом играли в последнее время. Главное, они почти только выигрывали, лишь изредка теряя очки. И то часто происходило это не в Серии А. Так, «Лацио» недавно проиграл в чемпионате, причем далеко не самой сильной команде — 1:3 от «Пармы». До этого он ещё с «Лудогорцем» очки поделил в Лиге Европы. Но вот до и после этого одни победы были у подопечных Барони.

Последние виктории у «Лацио» так и вовсе были значимыми. Он дважды смог одолеть «Наполи» — в Кубке Италии (3:1) и в Серии А (1:0). А пару дней назад коллектив из Рима также обыграл «Аякс» в Лиге Европы. В еврокубке теперь представитель Италии гарантированно попадает в плей-офф.

У «Интера» ситуация в ЛЧ тоже благоприятная. Он там давно закрепился в топ-8, с большой вероятностью в нём и финиширует. Хотя вот несколько дней назад миланцы проиграли сильному сопернику, пропустив от него только в концовке — 0:1 с «Байером». Так прервалась длинная серия «Интера» без поражений, длившаяся несколько месяцев. Всего дважды за этот период подопечные Индзаги не победили, и произошло это в матчах с сильными соперниками — 1:1 с «Наполи» и 4:4 с «Ювентусом».

Я тут всё-таки верю в успех гостей. «Интер» если недавно терял очки, то только в противостояниях с тяжёлыми противниками. У «Лацио» же неудачи были с менее сильными командами. Миланцы более стабильны, думаю, они тут и выиграют», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».