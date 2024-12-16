«Лацио» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А 16 декабря

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Лацио» с «Интером» сыграют в 16-м туре Серии А. Римляне идут уверенно в чемпионате сейчас. Они даже стоят вровень с «Интером» и «Фиорентиной». Но у миланцев ещё есть игра в запасе. «Лацио» пока — одно из главных открытий этого сезона. Никто не ждал от римлян такого первого круга, учитывая, что пришёл Барони — тренер, который с большими командами не работал, серьёзных задач не решал.

Сейчас по возможностям, по ресурсам, наверное, это не топ-клуб. Потому что серьёзная разница в уровне составов есть, разница в затратах на трансферы, по сравнению с топ-командами. Но по игре, по результатам «Лацио» способен претендовать на многое. Это очень интересный проект сейчас. С «Аяксом» они выиграли в Лиге Европы на прошлой неделе, и в чемпионате клуб стабильно идёт. В общем, всё пока очень и очень хорошо у них.

«Интер», на мой взгляд, главный фаворит Серии А, он также один из фаворитов в Лиге чемпионов, хотя «Байеру» проиграл на прошлой неделе. Но это поражение вообще стало вторым в сезоне для клуба, первым – в Лиге чемпионов, вторым – с сентября. После миланского дерби никому подопечные Индзаги не уступали. В общем, результат с «Байером» был неожиданным, но я думаю, что это просто один матч, один результат. По делу, в принципе, миланцы проиграли. Тренер выбрал оборонительный план.

Вот в этой встрече лично я не жду большого количества голов. Потому что и у «Лацио», и у «Интера» набралось достаточное количество матчей с топ-соперниками, которые получались низовыми. У миланцев была такой встреча с «Наполи», с «Ромой». У «Лацио» тоже есть большие матчи, которые получились малорезультативными. Так что я выберу здесь ставку — тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.90.

Я думаю, что очень большая ответственность будет. Команды, может быть, начнут осторожничать. «Лацио» тоже рисковать, может быть, не станет, несмотря на то что будет играть дома. Так что я не жду здесь большого количества голов», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».