«Борнмут» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Борнмута» и ТМ 3.5 за 2.95.

«Борнмут» на своём поле примет «Вест Хэм» в 16-м туре чемпионата Англии. Отдаю тут предпочтение хозяевам поля. Но сильно крупного счёта не жду. Будет минимальная победа «вишен».

На данный момент соперники стоят в разных частях таблицы. Между ними шесть очков разницы. Ниже располагается «Вест Хэм» — 14-е место с 18 баллами. Нижестоящие клубы он обгоняет на минимальное количество очков. Так что поражение сейчас может опустить подопечных Лопетеги ещё ближе к зоне вылета.

«Борнмут» же идёт намного выше — восьмая позиция с 24 очками. И уже от вышестоящих противников «вишни» отстают не так сильно. При определённых условиях могут они даже в еврокубковую зону попасть в ближайшее время.

Уже по позициям в таблице разница между соперниками становится понятной. Если рассматривать их статистику в этом сезоне, то равны они только в одном — количество ничьих в АПЛ, которых было три у обеих команд. «Борнмут» чаще выигрывал, чем проигрывал, — семь против пяти. У «Вест Хэма» обратная статистика — пять викторий и семь поражений.

«Вишни» имеют всего два поражения в восьми последних играх — 2:3 с «Брентфордом» и 1:2 с «Брайтоном». Это два крепких соперника. Впрочем, в других матчах «Борнмут» навязывал борьбу и более сильным командам — 1:0 с «Тоттенхэмом», 2:1 с «Ман Сити», 2:0 с «Арсеналом».

У «Вест Хэма» снова зеркальная ситуация. Он всего два раза выиграл за последние шесть встреч — 2:0 с «Ньюкаслом» и 2:1 с «Вулверхэмптоном». В остальных матчах «молотки» теряли очки, причём не всегда с сильными соперниками — 1:3 с «Лестером», 0:0 с «Эвертоном» и 2:5 с «Арсеналом».

В общем, понятно, что фаворит тут «Борнмут». Другой вопрос, как он выиграет. Я всё же не жду тут разгрома. «Вест Хэм» — крепкий коллектив, который время от времени может дать отпор. Плюс в последних очных встречах этих команд было всегда забито не более двух мячей», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».