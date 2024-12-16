«Борнмут» — «Вест Хэм»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата Англии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Вест Хэм».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.10.

«Борнмут» и «Вест Хэм» встретятся в последнем матче 16-го тура АПЛ. Не знаю, почему игра вынесена на понедельник. Скорее всего, для того, чтобы мы с вами подумали, сделали прогноз и внимательно смотрели этот матч, потому что в Европе больше игр нет, кроме одной в Италии. Тут сыграет восьмое место против 14-го. «Вест Хэм» располагается ниже соперника. Но не очень большое количество очков разделяет их.

Почему «Борнмут» идёт выше в этом сезоне? Ну, наверное, потому что чуть-чуть больше забил, в составе есть летом приобретённый Эванилсон, который отметился четырьмя мячами забитыми, и Джастин Клюйверт, который забил пять. То есть, получается, более 60% всех голов команды они забили. Также помогает «вишням», наверное, неплохая игра Аррисабалаги. Это экс-голкипер «Реала» Мадрид. Так что да, «Борнмут» чуть больше забил, чуть меньше пропустил и поэтому имеет чуть больше набранных очков.

А вот тренер «Вест Хэма» Лопетеги, конечно же, получая летом в свои руки хорошего добротного нападающего Фюллькруга, рассчитывал на него. Но, к сожалению, травмы мешают пока этому футболисту показывать всё, на что он способен.

И, мне кажется, в этой игре будет как раз противостояние двух испанских тренеров. И я всё же отдам предпочтение более опытному – Лопетеги. Предлагаю рассмотреть ставку — «Вест Хэм» не проиграет. Я верю, что опыт своё возьмет», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».