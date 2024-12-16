Названы шансы «Вашингтона» набрать очки в 10-м матче подряд

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17 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Американ Эйрлайнс-Центр» в Далласе. Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

«Вашингтон» набрал очки в девяти последних матчах: восемь побед и одно поражение в овертайме.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Далласа» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.05 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (22%).

Если «Вашингтон» не проиграет в основное время, зайдёт коэффициент 1.78 (53%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Даллас» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.77. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.10.