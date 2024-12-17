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«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 17 декабря

«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 17 декабря
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» не проиграет в основное время за 1.85.

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Подопечные Питера Дебура проиграли три из пяти предыдущих встреч. При этом одну из побед одержали в овертайме — над не самым сильным «Сент-Луисом» (2:1 ОТ). В выступлениях «Далласа» стало меньше уверенности и собранности. Относительно прошлого сезона команда больше пропускает — в среднем 2,5 шайбы за матч.

«Вашингтон» проиграл почти в два раза меньше встреч в основное время, чем «Даллас». «Столичные» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Они побеждают всех без разбора. Подопечные Спенсера Карбери выиграли восемь из девяти предыдущих матчей. В оставшемся уступили в овертайме «Сан-Хосе» (1:2 ОТ). Сумасшедшая нацеленность на результат!

В последней игре «Кэпиталз» пришлось сложно. «Баффало» был свежее и изо всех сил старался прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. «Вашингтон» не позволил. Алексей Протас и Иван Мирошниченко в этот раз результативностью не порадовали, но были полезны. Хорошо отрабатывали в обороне и правильно поступали в сложных ситуациях.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2. На выезде «столичные» не уступают уже 10 матчей кряду. Секрет их успеха — гибкий состав, в котором отлично играют все четыре звена. Также стоит отметить прекрасное взаимодействие защиты с нападением. Они и обороняются как единое целое, и забивают совместными усилиями.

Решающий гол в ворота «Баффало» соорудили Джон Карлсон и Дилан Строум. Это было очень красиво. Форвард подправил изящную точную передачу защитника. «Далласу» будет очень сложно сдержать самую результативную команду лиги. «Кэпиталз» по-прежнему забрасывают чаще всех — в среднем чуть меньше четырёх шайб за встречу.

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