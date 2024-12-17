«Сибирь» — «Авангард»: определён фаворит матча КХЛ

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17 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» примет «Авангард». Встреча пройдёт на льду стадиона «Сибирь-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 15:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.33, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.05 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.50 (27%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Сибирь» — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.82.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.30.