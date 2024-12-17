«Сибирь» — «Авангард»: прогноз на матч в Новосибирске

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Сибирь» — «Авангард».

Ставка: «Авангард» победит за 2.33.

После ударного отрезка «Сибирь» целиком и полностью поглотила чёрная полоса. Выиграны всего лишь четыре из 17 предыдущих встреч. Практически все победы одержаны над располагающимися в самом низу сводной таблицы КХЛ командами. Новосибирцы и сами выпали из зоны плей-офф.

«Ястребы» перед паузой пережили смену главного тренера. Теперь в системе клуба сразу два Буше (техничный нападающий Рид и тренер — Ги). Перемены напрашивались. Первую половину сезона «Авангард» по собственным меркам провёл очень плохо.

Канадский специалист пока решает вопросы со здоровьем, но это частности. Скоро будет можно на лёд. Омичи отреагировали на рекомендации Ги Буше отлично. В предыдущих двух встречах крупно победили «Сочи» (6:0) и уверенно обыграли «Автомобилист» (4:2).

Ги Буше в срочном порядке исправляет проблемы. Он стремится к тому, чтобы «Авангард» не был командой одного звена. Никаких привилегий за прошлые заслуги не будет.

Качество игры и атмосфера в раздевалке стали лучше, положение в турнирной таблице — тоже. Омичи поднялась в зону плей-офф. «Сибирь» отстаёт ненамного. На кону важные очки. В приоритете выигрывать в основное время.