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Названы шансы ЦСКА выиграть шестой матч подряд в КХЛ

Названы шансы ЦСКА выиграть шестой матч подряд в КХЛ
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17 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА примет «Куньлунь Ред Стар». Встреча пройдёт на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в Москве.

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Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. ЦСКА идёт на серии из пяти побед.

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 66% вероятности.

Победа «Куньлуня» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 6.00 (около 16% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.20 (18%).

Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.65, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.44.

Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.80.

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