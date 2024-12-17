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ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ

ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру КХЛ ЦСКА — «Куньлунь».

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 4.5 гола за 1.81.

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ЦСКА выложился по полной, дабы уйти на перерыв с хорошим настроением. Выиграл пять предыдущих матчей, хотя в четырёх из них выступал на выезде. Армейцы взяли два очка в дерби с «Динамо» (1:0), а также победили «Торпедо» (2:1 Б) и лидирующий «Локомотив» (2:1). Радует порядок в обороне — 19 пропущенных в 15 последних встречах. Мощь!

Дальше — аутсайдер Запада. Хотя иногда «Куньлунь» удивляет. Как ни странно, чаще как раз в гостях. На выезде победили ряд сильных соперников, в частности СКА (5:4) и «Трактор» (4:1). Возможно, получится подобрать правильные слова для мотивации у Кравца и в этот раз. Энергии поднакопилось, может быть, и работа над ошибками поможет что-то исправить.

Тем не менее глобально всё остаётся по-прежнему. «Куньлунь» — аутсайдер со слабой защитой, а ЦСКА исправно набирает очки на последнем отрезке сезона. Можно проверить П1 + ТБ 4.5 шайбы. Восемь предыдущих очных встреч получились очень результативными. Все четыре, проходившие в Москве, армейцы выиграли в основное время.

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