«Лацио» — «Интер»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.67.

«Лацио» в чемпионате Италии в последних турах неплохо прибавил. После поражения от «Ювентуса» римляне одержали пять побед и даже сократили отставание от лидера всего до одного балла. Но поражение от «Пармы» откинуло «Лацио» на пятую строчку. Хотя эту неудачу они перекрыли победами над «Наполи»: сначала в Кубке Италии, а затем и в чемпионате. В Лиге Европы дела у столичной команды идут ещё лучше: даже несмотря на 0:0 с «Лудогорцем», римляне делят первую строчку с «Атлетиком» Бильбао и имеют 16 очков после шести туров.

«Интер» начал защиту титула с не самой удачной серии — в пяти стартовых турах команда Симоне Индзаги одержала лишь две победы. Затем дела пошли в гору, в следующих девяти матчах «Интер» добыл семь побед и дважды сыграл вничью — с «Наполи» и «Ювентусом». Сейчас «Интер» четвёртый, но по потерянным очкам идет вровень с лидирующей «Атлантой». В Лиге чемпионов всё неплохо: четыре победы и ничья в Манчестере против «Сити», в тот момент, когда команда Гвардиолы ещё не рухнула в пропасть. Но на этой неделе «Интер» ездил в Леверкузен и проиграл, но всё ещё в первой восьмёрке.

«Лацио» набрал приличный ход, но важный момент — римляне играли в четверг в рамках Лиги Европы, матч против «Аякса» в Амстердаме был непростой. «Интер» же играл на два дня раньше, потому Симоне Индзаги может рассчитывать на лидеров команды, ведь пяти дней для восстановления достаточно. Обе команды и забивают много, и безгрешной обороной не могут похвастаться», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».