«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида».

Ставка: ТБ 5 за 1.46.

«Встреча финалистов Кубка Стэнли – 2024: пятый на Западе «Эдмонтон» (18-10-2) и четвёртая на Востоке «Флорида» (18-11-2). Команды не пересекались 175 дней. С учётом недавних результатов соперников, сложно представить, во что выльется этот вечер. Рано или поздно гостей должно прорвать.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 декабря 2024, вторник. 04:30 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Командировка по Канаде складывается для «Флориды» и моих прогнозов очень плохо. Команда не использует свои шансы, не успевает вкатываться в игру, теряет шайбу чаще, чем создаёт моментов. После спасённого матча в Сиэтле (2:1 ОТ) я надеялась, что «пантеры» прибавят. Но не учла суровые климатические изменения. Всё-таки резко оказаться из +25 в -25 понравится не каждому. Два поражения подряд без заброшенных шайб. Такую обледеневшую «Флориду» увидишь не часто. В Ванкувере команда впервые в сезоне проиграла всухую: 0:4 с Сергеем Бобровским в воротах. В Калгари все повторилось с Найтом — 0:3.

Большинство «Эдмонтона» — 22.37%, «Флориды» — 26%. А в этой встрече точно будут фейерверки и удаления. Давно мы не слышали про Ткачука. На его счету 10+20, пять голов в большинстве и 74 броска. Но Мэттью Ткачук не засвечивался на табло больше недели, с домашнего матча с «Сан-Хосе».

Леон Драйзайтль в лидерах лиги по голам (22), Сэм Райнхарт – на четвёртом месте (19). Василий Подколзин два матча подряд набирает передачи: одна в игре с «Вегасом» и две – во встрече с «Миннесотой». В этом сезоне Коннор Макдэвид не показывает высокую стабильность, к которой мы привыкли. Однако звёздный нападающий подзавёлся и уже набрал 41 очко в 27 играх. Зак Хайман проснулся: после 10 безголевых матчей на старте сезона у него восемь голов в последних 15 играх.

На данном этапе дела «Ойлерз» обстоят лучше, чем у гостей: пять побед кряду и восемь – в девяти последних матчах. У этих коллективов было короткое лето. Поэтому «Ойлерз» буксовали в начале сезона, а к чемпиону похмелье пожаловало накануне праздничного сезона в ноябре.

Не скрою, чемпионы расстраивают, летние изменения дают о себе знать. «Флорида» играет как команда, которой нечего доказывать. Если не забивают первые два звена, больше нет уверенности в том, что третья и четвёртая пятёрки потянут. Не хватает давления, железного забора в обороне, агрессивности (она была даже грязной) на пятаке соперников. Именно на данный момент хозяева выглядят предпочтительнее. Спортивной злости у хозяев будет чуть больше. Возможно, этот матч разбудит «Флориду». Уверена, что обе забьют. Количество голов зависит от любви друг к другу. Ставим на ТБ 5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».