«Лацио» — «Интер»: кто фаворит матча Серии А, какие прогнозы и ставки

16 декабря на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч «Лацио» — «Интер», который закроет программу 16-го тура итальянской Серии А. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Шансы увидеть победу «Лацио» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход и оцениваются коэффициентом 3.60 — около 27% вероятности.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что центральный матч 16-го тура чемпионата Италии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

«Лацио» выбил «Наполи» из Кубка Италии, выиграв на своём поле в 1/8 финала со счётом 3:1. Затем отобрал очки у того же «Наполи» в чемпионате Италии, победив уже на выезде со счётом 1:0. На неделе же он гостил у нидерландского «Аякса» в Лиге Европы и снова выиграл — со счётом 3:1. Положение римлян становится более уверенным. На внутренней арене уже закрепились в топ-5, отставание от лидирующей «Аталанты» перед стартом 16-го тура составляло три очка. А в еврокубках и вовсе получается возглавлять общую таблицу.

«Интер» недавно проиграл леверкузенскому «Байеру» в Лиге чемпионов, но единственный мяч пропустил лишь на 90-й минуте. А до того шёл на беспроигрышной серии из 13 матчей в разных турнирах. Среди побеждённых оппонентов — «Рома» (1:0), «Арсенал» (1:0), «РБ Лейпциг» (1:0).