«Борнмут» — «Вест Хэм»: во сколько начало матча АПЛ, кто фаворит, прогнозы

16 декабря состоится встреча, которая закроет программу 16-го тура АПЛ. На стадионе «Виталити» сыграют «Борнмут» и «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Борнмута» предлагается с коэффициентом 1.75, что примерно равно 55% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.60 — приблизительно 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 24%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Борнмут» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

«Борнмут» проводит, пожалуй, лучший сезон за всю историю АПЛ. Уступил только в двух из восьми предыдущих матчей и сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). «Вишни» перестали признавать авторитеты. Они победили «Арсенал» (2:0), «Манчестер Сити» (2:1) и «Тоттенхэм» (1:0).

Хулен Лопетеги никак не может привить «молотобойцам» свои идеи. Они расположились на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Вряд ли лондонцы будут бороться за выживание, но и про еврокубки можно забыть. Тем более что надолго выбыл лидер — Майкл Антонио. Слухи об отставке тренера звучат всё громче.