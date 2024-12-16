Главный приз БЕТСИТИ Кубка Лиги по футзалу прокатился на оленьей упряжке в трофи-туре

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16 декабря в Сургуте пройдёт финальный матч БЕТСИТИ Кубка Лиги по футзалу между «Газпром-Югрой» и «Ухтой». Перед решающей встречей кубок съездил в гости к коренным жителям Ханты-Мансийского автономного округа.

Родовые угодья семьи Кантеровых находятся на реке Пим в 170 километрах от Сургута. Их семья проживает на этих землях уже четыре поколения, или более 100 лет, и зимой до них можно добраться только на снегоходах с санями.

В рамках завершающегося трофи-тура кубок доехал на санях до Кантеровых, познакомился с обычаями и традициями коренных жителей региона, понаблюдал за рыбалкой и даже прокатился на оленьей упряжке.

До этого кубок посетил все значимые места Сургута, где проходит сам турнир, – вантовый мост, памятник «Трудовому подвигу поколений нефтяников» и Чёрной лисе и главный парк города.

Финал БЕТСИТИ Кубка Лиги между «Ухтой» и «Газпромом-Югра» пройдёт на стадионе «Энергетик», начало в 17:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики БЕТСИТИ считают «Югру» небольшим фаворитом, на их победу предлагается коэффициент 2.23, победа «Ухты» оценивается котировкой 2.47, а ничья в основное время оценивается кэфом 4.50. С полной линией на события встречи можно ознакомиться здесь.

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