СКА — «Локомотив»: определён фаворит центрального матча дня в КХЛ

Во вторник, 17 декабря, на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается в 3.05 (32% вероятности). Если соперникам понадобится провести овертайм, сыграет коэффициент 3.85 (26%).

Зато аналитики прогнозируют результативный хоккей в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.77.