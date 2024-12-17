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СКА — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

СКА — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч СКА — «Локомотив».

Ставка: СКА откроет счёт за 1.79.

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СКА возобновляет игры на «СКА Арене». К слову, в прошлом сезоне на своём новом стадионе петербургский клуб успел провести всего шесть матчей. Пять из них получилось выиграть. Вероятно, уверенность придёт с возвращением после временного перерыва. Это было бы здорово для команды, поскольку в нынешнем сезоне она не всегда хорошо проводит домашние матчи.

Ярославский клуб в нынешнем сезоне хорош. Возглавляет сводную таблицу КХЛ и имеет все шансы встретить 2025 год в звании лидера. Отрыв от ближайшего преследователя — восемь очков. Перед Кубком Первого канала случилось несколько неприятных поражений — от «Торпедо» (0:3), столичного «Динамо» (0:3) и ЦСКА (1:2). Вполне возможно, что небольшая пауза на матчи сборных пойдёт на пользу хоккеистам, получится перезагрузиться.

Хочу поставить на то, что хозяева откроют счёт. После возвращения на новую арену петербуржцы наверняка будут настроены должным образом, а потому активно начнут встречу. Ярославцы же пропускали первыми в шести из семи предыдущих матчей.

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