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«Рома» — «Сампдория»: прогнозы и ставки на матч Кубка Италии

«Рома» — «Сампдория»: прогнозы и ставки на матч Кубка Италии
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18 декабря состоится встреча 1/8 финала Кубка Италии. На стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет «Сампдорию». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 73% вероятности.

Победа «Сампдории» оценивается коэффициентом 9.80 — в районе 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30, что составляет около 17%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Сампдория» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

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