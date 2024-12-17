Названы шансы «Ювентуса» выйти в 1/4 финала Кубка Италии

Во вторник, 17 декабря, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Кальяри». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение туринцам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.49, что приблизительно равно 67% вероятности.

Победа «Кальяри» по итогам 90 минут оценивается в 8.20 (11% вероятности). На ничью можно поставить за 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что в матче 1/8 финала Кубка Италии в Турине будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.