«Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз на матч 18 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Чикаго» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 1.83.

Четыре предыдущие очные встречи выиграл «Вашингтон». Что важно, дважды — победил с разгромным счётом и один раз — с крупным. Расклад для «Чикаго» неутешительный. «Блэкхоукс» расположились на предпоследней строчке в сводной таблице НХЛ, в то время как «Вашингтон» идёт в лидерах.

Недавно «Чикаго» отправил в отставку Люка Ричардсона. Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Андерс Соренсен. Перемены взбодрили «ястребов». Они обыграли «Рейнджерс» (2:1), а также «Айлендерс» (5:3). Впрочем, ещё было три поражения в основное время.

Календарю «Кэпиталз» не позавидуешь. Времени на отдых совсем мало. С «Чикаго» они сыграют на следующий день после сложной встречи с «Далласом». Не совсем честно, ведь у «Блэкхоукс» есть сразу три дня на подготовку, плюс у них будет преимущество в виде поддержки болельщиков.

«Столичных» трудностями не запугать. Практически месяц они играют без Александра Овечкина, который вскоре должен вернуться на лёд. Весьма неплохо влился в команду Иван Мирошниченко, делают разницу Алексей Протас и Дилан Строум.

Карбери отладил отличную сыгранность во всех четырёх звеньях. Проверим П2. Лучше «Вашингтона» в гостях выступает только «Миннесота». «Столичные» выиграли 12 из 14 выездных игр, при этом 10 побед одержали по итогам 60 минут. Им всё нипочём.