«Ювентус» — «Кальяри»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «Ювентус» — «Кальяри».

Ставка: «Ювентус» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.17.

Судя по всему, ждать много голов не стоит. Дело в том, что «Кальяри», получивший суммарно семь мячей от «Дженоа» (2:2), «Милана» (3:3) и «Лацио» (1:2), в последнее время старается следить за своей обороной. В трёх последних матчах клуб пропустил всего два раза, хотя соперники попались мощные. «Фиорентина» (0:1) замыкает топ-4, а «Аталанта» (0:1) — возглавляет.

Кроме того, как мы помним, сам «Ювентус» разгромами и крупным счётом радует нечасто. В основном подопечные Тьяго Мотты ограничиваются одним-двумя результативными ударами. Последний раз в нынешнем сезоне во всех турнирах они забивали больше двух раз в конце октября, когда скатали результативную ничью с «Интером» (4:4). С тех пор такой роскоши себе не позволяют.

На таком фоне в предстоящей встрече предлагаю рассмотреть вариант, при котором выиграют хозяева, но тотал будет меньше 3.5 мяча. «Старая синьора» пока не уступает в чемпионате Италии. С таким нестабильным соперником едва ли проиграет в Кубке Италии. А с учётом того, что ей надо исправляться за неудачу с аутсайдером, должна победить. Всё-таки «Кальяри» — такой же аутсайдер, как и «Венеция».