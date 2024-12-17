«Амур» — «Адмирал»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Адмирал».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.70.

«Три очные встречи в этом дерби остались за «Адмиралом», который сидит на шестом месте конференции с 39 очками в 36 играх.

Интересно изучать составы дальневосточных команд: про одних получается — «докатился», про других — «какой молодец». На бумаге «Амур» выглядит симпатично и не должен лежать камнем на дне Востока. Отставание от зоны плей-офф -14 очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 декабря 2024, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Соперники успели встретиться до паузы в Хабаровске, забив шесть голов на двоих в равных составах в первом периоде. Гутик (11+16) оформил хет-трик в том матче. В третьем отрезке команды обменялись удалениями, но обошлось без заброшенных шайб. Это была первая выездная победа «Адмирала» в последних пяти играх. Ноябрьские игры также завершились победами «Адмирала»: 5:3 во Владивостоке и 5:0 в Хабаровске.

До перерыва «Амур» провел длинную домашнюю серию и одержал одну победу над «Сочи» 2:1. Из позитивного — даже в проигрышных встречах «тигры» в среднем забивали 3.4 гола за вечер.

Для гостей этот матч имеет большее значение. За время паузы владивостокцы обменивались, подписывали и расторгали контракты в попытках укрепиться системно. Тамбиев тоже был при деле, получая удовольствие на Кубке Первого канала. Его подтянули в тренерский штаб сборной мира, состав которой был слабее даже состава «Адмирала». Гости в ранге фаворитов, у них больше мотивации. Ставлю на ТБ 4.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».