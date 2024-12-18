«Эспаньол» — «Валенсия»: эксперты назвали фаворита матча Ла Лиги

18 декабря в Барселоне состоится перенесённый матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встретятся местный «Эспаньол» и «Валенсия». Стартовый свисток на стадионе «Стейдж Фронт» прозвучит в 23:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Эспаньола» предлагается с коэффициентом 2.70, что приблизительно равно 38% вероятности.

Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 3.30 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10, что составляет около 32%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Эспаньол» — «Валенсия» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.