«Эспаньол» — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Ла Лиги «Эспаньол» — «Валенсия».

Ставка: «Эспаньол» победит за 2.75.

Обе команды располагаются в зоне вылета, но руководство «Эспаньола» верит в Маноло Гонсалеса, а вот боссы «Валенсии» уже задумываются над отставкой Рубена Барахи. Один из самых титулованных клубов Испании замыкает турнирную таблицу.

Показатели «Эспаньола» должны быть лучше. Он выступает на уровне крепкого середняка, способного доставить большие неприятности лидерам. Камень преткновения — низкая продуктивность нападения. В среднем за матч в Ла Лиге каталонцы забивают меньше одного мяча.

Бараха не может положиться на оборону. В лазарете пребывают основной голкипер Георгий Мамардашвили и три защитника. Как тут не проверить лобовую победу каталонцев? Коэффициент отличный. Немаловажно, что встреча состоится в Барселоне. Хуже «Валенсии» в Примере на выезде выступает только одна команда, и, к несчастью для «летучих мышей», это как раз «Эспаньол». Дома каталонцы могут победить любого соперника. Поддержка болельщиков их очень вдохновляет.