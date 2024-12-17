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«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Новосибирске
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 3.34.

«Это сибирское дерби, которое пройдёт в Новосибирске. Предполагается, что это будет первый матч в КХЛ для нового тренерского штаба «Авангарда». Должны приехать Ги Буше и его помощники. Наверное, останется Андрей Подконицкий.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сергей Звягин и Антон Курьянов были отправлены в отставку, а после команда выдала два матча подряд, забрасывая в каждой встрече по шесть и четыре шайбы. В целом команда воспряла духом, а тут ещё и новый наставник приедет, о котором много говорили. Каждый из игроков захочет себя показать.

Наверняка «Авангард» будет играть с очень высокой мотивацией. Постарается проявить себя в нападении, потому что за пару дней вряд ли новый наставник успеет поставить системную игру. Вратарь «Авангарда» в последних двух победах выглядел здорово, поэтому ставка будет сделана на Павла Хомченко.

Я бы взял тут победу «Авангарда» и добавил бы тотал больше 5 шайб или 4.5. Вряд ли команды будут играть строго от обороны. Ги Буше вряд ли успел разобраться с «Авангардом», а «Сибирь» пока не попадает в плей-офф и имеет проблемы с обороной», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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